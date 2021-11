Dusan Vlahovic piace alle big d’Europa e, come scrive il Corriere della Sera, la Fiorentina è pronta a cedere a gennaio: Bayern Monaco, Psg e Atletico Madrid i club maggiormente interessati, passando poi per Tottenham e Arsenal. In Italia c’è la Juve, mentre il Milan, al momento, non si è mosso: ma, scrive il quotidiano, al serbo piacerebbe tanto giocare un anno con Ibrahimovic.