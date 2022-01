Chi completa il podio italiano e chi batte Vlahovic in Europa? Scorri la nostra gallery per scoprirlo!

è arrivato alla, un colpo che entra di diritto nella storia del calciomercato italiano. I bianconeri verserannonelle casse della, un'operazione da record:, doppiato il precedente record detenuto da, passato dalalnel gennaio del 2019 per. Primo in Italia, ma Vlahovic non è da meno anche in Europa: diventa il, solo altri due giocatori lo precedono in questa speciale classifica., dalalnel gennaio 2019 per: è il terzo colpo più costoso nella storia italiana.