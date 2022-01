Stamattina, apertura di molti siti che si occupano di calcio. Prima notizia della prima pagina:Seconda notizia, di ripresa:Terza notizia,E sotto, più piccolo:Potremmo chiudere qui il pezzo.: se, in un calcio in piena pandemia,Attenzione, non parliamo di una eccessiva valutazione del giocatore perchéDi più:per una cifra superiore a quella pagata. No, qui si tratta di notizie che vanno a sbattere l’una sull’altra.Ma come si può credere a quelle parole di fronte a questi fatti? Andiamo avanti nei siti, magari tornando indietro di un paio di giorni. Notizia:Ottimo. Al posto della Vezzali apriremmo davvero alle richieste di Gravina, che è presidente della federazione e non della Lega di Milano, e diremmo al presidente della federazione che il Governo salverà il calcio. Però non quello di Serie A che, verità, trascina tutto il sistema calcio ma sta dimostrando di potersela cavare da solo...,E’ vero ch, perché c’è una base forte. Se frana la base, crolla tutto il castello.