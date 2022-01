Gentile Procuratore,le cifre dell'affare Vlahovic ormai sono note: piovono soldi a cascata! Tutti felici, tifosi juventini in primis! Non mancano però le solite discussioni sulle cifre stellari che si leggono sui giornali. Stride, secondo il mio modesto avviso, la commissione che intascherà l'Agente Ristic (oltre 10 milioni di euro) quando la FIFA da anni chiede di ridurre il tetto delle commissioni agli agenti soprattutto nelle transazioni!Confidando nelle sua risposta, ringrazio per l'attenzione. Giampi '68che, però, non ha, né su quelle da calcolare sugli ingaggi fissi lordi dei calciatori né su quelle - come nel caso sottoposto alla nostra attenzione - riferite alle transazioni., lasciando, tuttavia, alle parti contrattuali la libertà di eccedere il suddetto limite. E' evidente che nel caso dell'operazione Vlahovic la somma che intascherà l'Agente del calciatore non è stata calcolata seguendo i consigli del Presidente della FIFA, il quale non ha mai fatto mistero della sua(e non più solo consigliando)massimo delle commissioni sui guadagni dei calciatori e al 10% sulle transazioni!Ma ora passo la palla agli utenti dilanciando un altro interrogativo: Vlahovic, appena 22enne, ripagherà immediatamente a suon di gol il club juventino nella corsa verso gli obiettivi stagionali oppure ci vorrà un po' di tempo?