La Juventus, sciolti i dubbi su Massimiliano Allegri, che continuerà ad essere l’allenatore bianconero anche nella prossima stagione, deve ora concentrarsi sulle operazioni di mercato. Uno dei nodi da sciogliere è quello legato a Dusan Vlahovic. Il bomber serbo, acquistato dalla Fiorentina per oltre 80 milioni di euro nel gennaio 2022, finora non ha rispettato le attese come dimostrano i 23 gol in 63 partite messi a segno in un anno e mezzo. Vlahovic ha solo 23 anni e quindi rimane un patrimonio bianconero ma non è detto che, di fronte a una offerta importante, non possa partire. Gli esperti ritengono la Juventus, forte di un contratto fino al 2026, ancora la prima scelta per l’attaccante originario di Belgrado, vista la quota di 2,00, ma i top club europei sono in agguato. L’insidia maggiore potrebbe arrivare dal Bayern Monaco affidato a Thomas Tuchel. Perso Lewandowski nell’estate del 2022, i campioni di Germania sono a caccia di un bomber forte e giovane, caratteristiche che si sposano perfettamente con Dusan Vlahovic tanto che vederlo indossare la maglia rossa del Bayern si gioca a 2,75. Ma non solo Bundesliga perché in Premier sono tanti i top club che guardano con interesse al numero 9 juventino. Primo fra tutti il Chelsea alle prese con una vera e propria rivoluzione. Mauricio Pochettino, neo tecnico Blues, sarebbe entusiasta di avere Vlahovic ai suoi ordini, un’ipotesi offerta a 5,00. Non da meno il Manchester United di ten Haag anche se in questo caso la quota è quasi raddoppiata visto che si sale a 9,00. Alla pari dei Red Devils c’è il Real Madrid che, salutato il suo leader maximo Karim Benzema, vede la maglia numero 9 attualmente senza un padrone. Sarà Vlahovic l’erede di Karim The Dream? Nessuno parla alla Casa Blanca ma sia Florentino Perez che Carlo Ancelotti non nascondono l’interesse per il fuoriclasse serbo.