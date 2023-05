E siccome a Torino non si parla più della corsa per lo scudetto, né di quella per la Champions, né tantomeno di quella per la coppa Italia, proprioÈ vero che anche l’attuale secondo posto in campionato garantirebbe la partecipazione alla coppa più importante, ma il ritorno in Champions avrebbe un valore doppioIn generale perché nessuna squadra italiana ha mai trionfato in Europa League e in particolarequando la squadra di Lippi festeggiò la Champions vinta ai rigori contro l’Ajax.Superati il Nantes, il Friburgo e infine lo Sporting Lisbona dopo essere scivolati in Europa League,anche se adesso in campionato è soltanto undicesimo. Ci vorrà, quindi, la migliore Juventus per fare un passo avanti verso la finale di Budapest, dove potrebbe incontrare la Roma. E di conseguenzameglio ancora se al centro del tridente d’attacco completato dagli esterni Chiesa e Di Maria. Nel bene e nel male, infatti, è proprio lui il simbolo della difficile stagione della Juventus.della stagione tornando a segnare nelle ultime due partite, coincise con il ritorno al successo della Juventus in campionato, contro il Lecce e l’Atalanta.“Quando il gioco si fa duro, i duri incominciano a giocare”, ripeteva un altro grande centravanti bianconero che vinse la Champions nel 1996, numero 9 come lui, il cui cognome incominciava con la “v” come il suo, e cioè Vialli.cominciare da Chiesa e dal fresco campione del mondo Di Maria,, perché non a caso la Juventus ha fatto un grande investimento su di lui, pagandolo 70 milioni. Il tempo è sicuramente dalla sua parte, visto che ha soltanto 23 anni, maper dimostrare il suo valore trascinando la Juventus verso un traguardo storico.Poi, dopo il verdetto del campo, bisognerà attendere quello dei vari gradi della giustizia sportiva, a livello italiano e Uefa, per sapere se i bianconeri, al di là dei lori meriti acquisiti sul campo, potranno giocare nelle coppe europee il prossimo anno., alla quale è comunque legato da un contratto fino al 2026, visto che piace a tanti club stranieri.Nel frattempo, però,e tantomeno al recente passato, dopo la scia di polemiche per i fattacci di Bergamo, perché conta soltanto il presente. E cioè la partita contro il Siviglia, da vincere grazie al ritrovato Vhahovic che deve diventare il simbolo della Juventus, finalmente in positivo, in questo sprint finale per l’Europa.