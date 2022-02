che ha preso la maglia di Franco Causio, come ha sottolineato argutamente il Barone,del capocannoniere del campionato, perché sarebbe stato più facile per lui dire che è un sogno imitare CR7. Vlahovic, invece, si è limitato a spiegare che ha scelto la maglia numero 7 perché era libera e tra l’altro il 7 è il numero più vicino al 9 di un centravanti vero, quale giustamente si considera lui., anche se uno che gioca nella Juventus con il numero 10 come lui non dovrebbe correre alcun pericolo. Ancora senza il rinnovo del contratto, promesso ma poi congelato dai vertici bianconeri, DybalaUna settimana anonima e alla fine ancora più triste per l’argentino, dopo la scomparsa dell’ex presidente del Palermo, Maurizio Zamparini, il primo a credere nelle sue qualità e il suo più convinto estimatore. Se non per lui, che comunque continuerà ad applaudirlo dall’alto, Dybala, affidandogli la fascia di “capitan futuro”, con il sorpasso al degradato Leonardo Bonucci, “vice” soltanto del leader indiscusso Giorgio Chiellini., nuovo amministratore delegato della Juventus,Una scelta molto chiara per far capire a Dybala che sono tutti uguali, anche se per la sua classe e il suo talento l’argentino dovrebbe valere un po’ più degli altri. A questo punto, quindi, tocca a lui dimostrarlo, perché le qualità tecniche e caratteriali non gli mancano. E anzi, capace di smarcare il nuovo centravanti e nello stesso di brillare, insieme con lui, come seconda punta o rifinitore alle sue spalle.Dybala tra l’altro è argentino come Sivori con il suo stesso numero 10, mentre Vlahovic non è gallese come Charles ma ugualmente forte fisicamente e come lui in grado di vincere la classifica dei cannonieri. E a quel punto, se la nuova coppia funzionasse, nessuno potrebbe più mettere in discussione Dybala, accusandolo di essere discontinuo e poco determinante nelle partite che contano. Ecco perché Vlahovic, dopo averlo messo indirettamente in ombra, potrebbe aiutarlo a tornare protagonista, nel comune interesse della Juventus. Ma soprattutto ecco perché la palla, in tutti i sensi, adesso passa a Dybala.per chi punta al massimo. Come l’ultimo arrivato Vlahovic e a maggior ragione come Dybala arrivato alla Juventus prima di lui.