Dusan Vlahovic continua a segnare con impressionante regolarità e si candida ad essere uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato estivo. Il giocatore serbo in questo fantastico 2021 è già a quota 27 reti segnate, risultando nella classifica dei migliori bomber dell'anno attualmente al secondo posto: al primo l'inarrivabile Robert Lewandowsky del Bayern Monaco con 38 reti, ma per il giocatore della Fiorentina la grande soddisfazione di essere davanti a giocatori del calibro di Erling Haalard (26 gol), Karim Benzema (25), Lionel Messi (24) e Kylian Mbappè (22) tanto per nominare quelli più vicini a lui: una grande soddisfazione, a cui si aggiunge la giusta investitura del suo tecnico Vincenzo Italiano, che ai microfoni di Radio anch'io Sport ha dichiarato: "Con la sua esultanza ha dimostrato che vuole rimanere focalizzato sul presente, noi ce lo stiamo godendo e speriamo che mantenga questa umiltà, è destinato a grandi cose".