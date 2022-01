Trattativa in corso. Juventus e Fiorentina al tavolo, oggetto Dusan Vlahovic. Questa mattina c'è stato un contatto diretto tra i due club. La Fiorentina ha fatto la sua richiesta, anticipata ieri dal direttore sportivo Pradé: per avere il serbo subito servono 75 milioni di euro. La Juventus, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, ha ascoltato attentamente e ora sta valutando come rilanciare e quale proposta fare.



Il club bianconero si è mosso forte del gradimento del giocatore, che spinge per andare a Torino. I viola hanno aperto le porte, Pradé ieri lo ha fatto in modo netto: "Porte aperte a tutti, non possiamo permetterci di perdere Vlahovic a zero". E allora sono ore febbrili. Sul tavolo c'è sempre la proposta dell'Arsenal, "molto importante" secondo Pradé. Che non ha intenzione, al momento, di fare passi indietro: Vlahovic può partire anche subito, a gennaio, ma c'è bisogno di un'offerta da almeno 70 milioni, senza pagamenti dilazionati o contropartite (il Kulusevski di turno). Trattativa in corso, la Juve raduna idee e pensieri, pronta a sferrare l'assalto decisivo al nove del futuro.