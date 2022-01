. Sembra incredibile, eppure. Una squadra con l’attacco spuntato, incapace di impegnare seriamente Maignan nemmeno una volta., proprio perché stiamo parlando della Juventus, quella che ha inanellato 9 scudetti di fila e che ha avuto in rosa un bomber extralusso come. Storia recente, mica di un secolo fa.senza avere in rosa attaccanti in grado di fare gol, e quindi di fargli vincere le partite e raccogliere tutti i punti che servirebbero per superare in classifica, nell’ordine, Atalanta Napoli e Milan. Con tutto il rispetto dovuto, quelli visti al Meazza domenica scorsa non ne sono in grado., e quando Bentancur gli ha messo finalmente sulla testa l’unico pallone interessante della partita, lui – seppure fosse riuscito a liberarsi dalla marcatura di Kalulu – l’ha deviata a tre metri dal primo palo della porta rossonera., durante una stagione le sue reti le fa (ben 20 nell’ultima) ma in questo momento, perché lì vorrebbe trasferirsi anche subito, avendo capito che a giugno la Juve non lo riscatterà dall’Atletico Madrid.. Ogni volta che lo si vede in campo, per una partita intera (una sola volta, col Malmoe) un’oretta o solo spezzoni (tanti), viene naturale porsi la domanda:Talmente è. Un autentico uomo-ombra che non vale i 35 milioni (38 con gli eventuali bonus) impegnati con l’Everton, soprattutto in un momento in cui alla Continassa si risparmia pure sugli spiccioli.. In una serata come quella di San Siro ti aspetti sia lui ad accendere la partita, magari a deciderla, con una sua giocata, un’invenzione, un gol. E invece nulla:. A meno non ci si accontenti dell’estemporaneo colpo di tacco, del tunnel a centrocampo o del passaggio al volo una tantum.ma che non portano punti.. “Non stava bene, arrivava da una gastroenterite”, ha spiegato Allegri a fine partita, ma con le giustificazioni per Dybala stiamo superando il limite., da sempre la competizione dove gli allenatori danno minutaggio alle seconde linee, al Meazza non gli sono stati concessi nemmeno i classici 4 minuti finali, come invece a Kulusevski e Rabiot., altrimenti pure per lui viene da domandarsi perché siano stati spesi in estate anche solo 2 milioni per portarlo via dal Santos.contro il Milan hanno una loro spiegazione. O arriva subito Vlahovic (Commisso permettendo) oppure il secondo posto – se non addirittura il più realistico e già sufficiente posto Champions – Allegri se lo può scordare.