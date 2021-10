Il procuratore Furio Valcareggi parla del caso Vlahovic, dopo l'annuncio da parte del presidente Commisso del mancato rinnovo di contratto da parte dell'attaccante serbo: "La proprietà - dice a TMW - non ha colpe percé ha fatto di tutto per tenerlo. Vlahovic è nato e cresciuto qui e non è stato riconoscente. Doveva prolungare di un anno e spiegare che senza Europa League dovevano cederlo. Ma questo comportamento non è corretto, non può lasciare il club in braghe di tela. Vlahovic tra l'altro ha fatto 25 gol in A quindi aspettiamo: 4 milioni di euro li vale ma per andare oltre occorre farne ancora tanti. Fossi Commisso gli direi: 'vai a fine contratto, la mattina alle nove ti voglio vedere allenarti, la domenica ti lascio a casa e ti faccio fare un anno e mezzo senza vedere il campo...'.