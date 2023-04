Non è per forza necessario essere degli estimatori di Dusanper chiedersi come mai il suo rendimento sia tanto declinato nelladi Massimiliano, rispetto a quanto invece riesce a fare con la Nazionale serba o, ancor di più, in rapporto ai gol che segnava nellaE che se sarà destinato a diventarlo dovrà passare attraverso una maturazione professionale e umana che un ragazzo di ventidue anni ancora non possiede. Certo,. Il sistema di gioco, pur non essendo un dogma, aiuta. Ora non so se questa sera, contro lo, Vlahovic giocherà (è in dubbio) e se accanto a lui ci sarannoSo, però, che l’ultimo suo gol su azione fu realizzato, contro il Nantes, con quei due compagni in campo. Naturalmente può essere una coincidenza. Fatto sta che, pur senza Vlahovic (uscito per un pestone alla caviglia), la Juve, a Roma, contro la Lazio, ha fatto un’ultima mezz’ora convincente avendo davanti un centravanti (Milik) e due esterni offensivi (Di Maria e Chiesa) del tutto migliorati da quella posizione.Insomma si tratti di 3-4-3 o di 4-3-3che, oltre a fraseggiare con lui, fossero in grado di fornirgli suggerimenti e assist. Altrimenti meglio il mercato.