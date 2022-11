? Semplice, soffre di questa infiammazione tendinea o pubalgica, ieri ha provato".Evidentemente la prova non è stata soddisfacente, perché, penultimo impegno sul calendario della Juventus nel 2022. Poi arriverà il, ed è impossibile non pensare che le valutazioni del numero 9 siano tese anche alla rassegna iridata.Rischiare in nome di una titolarità tutta da dimostrare nei confronti del cannoniere del Fulham Aleksandar? Rimanere fermo per garantire al ctla miglior condizione possibile già a partire dal 24 novembre contro il Brasile di Danilo e Bremer? Meglio la seconda, ma laè un male che non dà tregua eNessuno infatti garantisce che, restando ai box nelle ultime due settimane prima di volare in Qatar, il dolore non si riacutizzerà durante il torneo. Di solito, quale Vlahovic si era dimostrato con la maglia della Fiorentina. Difficile che, in assenza di una condizione al 100%, l'attaccante venga rischiato proprio all'ultima partita, contro la Lazio, anche se lo staff medico bianconero farà il possibile in tal senso. La Nazionale balcanica conta molto sul suo apporto, così comeIl tempo ora comincia a stringere,