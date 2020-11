La prima partita l’ha vinta: accendere l’entusiasmo di Firenze. Le vere sfide di Prandelli si spostano ora sul campo. Il passaggio più delicato riguarda la scelta del centravanti. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, la grande scommessa di Cesare è quella di aiutare Vlahovic a compiere l’ultimo salto di qualità. Quest’estate la dirigenza viola ha rifiutato per lui offerte da 35 milioni. Vlahovic, fin da bambino paragonato a Ibrahimovic, è un progetto incompiuto. Riuscirà Prandelli nell’impresa di farlo maturare? Oppure vivrà gli stessi tormenti che hanno accompagnato il suo rapporto da ct con Balotelli? Rocco Commisso seguirà questa sfida con attenzione. Se Vlahovic dovesse restare a metà del guado, a gennaio la società sarà obbligata a cercare un centravanti affidabile. In caso contrario Cesare si sarà cucito al petto un’importante medaglia.