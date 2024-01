. Mese di nuovi inizi e propositi. Porta d'accesso all'anno nuovo che giunge accompagnato da speranza e voglia di riscatto. Ma anche mese in cui riparte il calciomercato e l'attenzione si sposta sui grandi colpi di mercato, che le squadre di Serie A sperano di potersi accaparrare al miglior prezzo., che solo due anni fa metteva a segno il colpo di gennaio con la C maiuscola, strappando alla Fiorentinaper la bellezza di. Cifra monstre, che lo ha reso, caricandolo di responsabilità e aspettative. Ora, proprio a gennaio - dopo due anni tra alti e bassi - il bomber serbo è chiamato aIl mese di gennaio non è un mese qualunque per Dusan Vlahovic. E non solo perché porta l'etichetta di "acquisto più costoso del mercato di gennaio", ma perché proprio. Per la precisione ilcome nuovo giocatore bianconero ad inizio 2022. Se tra date speciali e ricordi felici gennaio per Vlahovic vuol dunque dire rinascita, si nota tuttavia qualche difficoltà sul piano realizzativo sempre a gennaio. E' chiaramente una statistica fine a sé stessa, ma Dusan Vlahovic. Nel 2022 non avrebbe potuto farlo in ogni caso, visto che è arrivato a Torino solo a fine mese, mentre nel 2023 è stato un fastidiosoa limitare l'attaccante juventino. Un infortunio che lo ha tenuto fermo per 51 giorni, impedendogli di iniziare al meglio l'anno nuovo e tenendolo ai box per 5 partite. In maglia bianconera, il bilancio complessivo di gennaio è di, nel match perso per 0-2 all'Allianz Stadium.Questa volta, al contrario, l'ex Fiorentina si affaccia all'anno nuovo in un momento ben diverso.: il ritorno al gol (peraltro decisivo) contro il Frosinone e l'ottima prestazione con tanto di assist di tacco nell'ultima dell'anno vinta contro la Roma. In particolare in quest'ultima partita, ha stravinto il duello a distanza con Romelu Lukaku, dando uno. Il dato complessivo della stagione di Vlahovic appare però ancora deludente. Sonosegnate nelle prime 18 giornate, un bottino ben più magro di quello che ci si aspettava e a cui il serbo dovrà rimediare tornando a fare la differenza in zona gol.Neanche a farlo apposta,, che nel mese di gennaio mette di fronte alla Juve diverse sfide, tutte alla portata., tutti contro avversarie che occupano la seconda metà della classifica: prima il doppio incontro con la(in Coppa Italia e in campionato), poi il, ile infine l'. Una serie di gare in cui a Vlahovic si richiederà di tornare a timbrare il cartellino con regolarità, garantendo al reparto offensivo quei gol che ancora mancano alla rosa di Allegri., in programma per il 4 febbraio 2024. Un mese per riprendersi la Juve, un mese per tornare segnare.