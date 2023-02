Lo ricorderete tutti, il, una data storica per la. La prima gara di Dusancon la maglia della Vecchia Signora, nella nebbia dello Stadium nella gara contro l'Hellas. Al nuovo numero 7 di Madama sono bastati in quel occasione 7 minuti per far scaldare i guantoni all'estremo difensore scaligero e 13 per superarlo con un pallonetto di pregevole fattura su assist di Paulo Dybala. Una prima volta da incorniciare quella di Dusan con la Juventus in Serie A.