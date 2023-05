Nonostante il calo, comunque atteso, non è stato solo un exploit quello di Rasmus Hojlund. Tanto che il centravanti danese dell'Atalanta resta saldamente nel mirino delle grandi d'Europa. Con la Juve che si è iscritta alla corsa, battezzandolo come l'ideale profilo nel caso in cui venisse ceduto Dusan Vlahovic. Asta permettendo: prezzo di partenza 40 milioni, l'Atalanta già si sfrega le mani.