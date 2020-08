Oltre che Karol Linetty, questo pomeriggio si è presentato alla stampa anche l'ultimo acquisto del Torino: Mergim Vojvoda.



"Ci tengo innanzitutto a ringraziare il presidente Cairo e il direttore Vagnati che mi hanno portato qui. Ho scelto il Toro per la sua gloriosa storia. La mia prima impressione al Toro è stata senza dubbio positiva. Mi ha colpito il fatto che si lavori tanto sulla tattica, è una caratteristica chiave del campionato di serie A: uno dei maggiori in Europa, sono qui anche per questo motivo. Posso ricoprire più ruoli: il mio preferito è quello di terzino destro, ma ho giocato per molti anni come difensore centrale. So di trovare un tecnico che prima di essere un allenatore è un grande maestro di calcio, mi aiuterà a crescere".



Vojvoda ha poi rivelato che è stato un ex calciatore del Torino a consigliarli di accettare l'offerta granata: "Ho parlato con Gillet quando ero allo Standard Liegi, mi ha subito detto che il Toro è un grande club e che non avrei dovuto pensarci due volte. Anche Ujkani mi ha spinto a scegliere di vestire la maglia granata".



Il terzino ha poi parlato della sua vita: "La mia storia mi ha fatto crescere: mio padre era un soldato, siamo dovuti scappare in Germania e tornare in Kosovo perchè eravamo senza documenti. Detto ciò sono orgoglioso della storia che ho vissuto, una storia che mi ha sicuramente forgiato nel carattere”.