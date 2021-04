. Per perderlo, dovrebbe perdere almeno 15 punti nelle prossime 9 partite, vale a dire 5 sconfitte su 9 per una squadra che è dentro una serie di 10 vittorie di fila. L’Inter vincerà presto lo scudetto e per questo la lasciamo fuori dal nostro discorso.. Fissando nel numero di 300 le possibilità di arrivare in Champions, le abbiamo divise in questo modo.- E’ la squadra che ha iniziato per prima la stagione e ora sta pagando lo sforzo. Nell’ultimo periodo ha perso condizione e brillantezza. Dal 21 febbraio, giorno della pesante sconfitta nel derby ha giocato 7 partite e ha fatto appena 8 punti, Pioli ha faticato a piegare la Fiorentina e può essere contento del punto contro la Samp. L’altra attenuante sono i molti infortuni., il primo all’Olimpico contro la, poi a Torino contro lae all’ultima giornata a Bergamo contro l’- La vittoria nello scontro diretto contro il Napoli ha restituito un po’ di fiducia alla squadra.. Ronaldo continua a segnare e Chiesa continua ad essere protagonista., con Conte che tornerà nel suo vecchio stadio ostentando di fronte ad Agnelli lo scudetto cucito sulla giacca.. Ha il miglior attacco insieme all’Inter (68 gol, 8 nelle ultime 3 gare) e dopo la sconfitta di San Siro contro la capolista ha infilato 3 vittorie di fila. Da qui alla fine Gasperini è atteso da tre sfide dirette per la Champions, contro la Juve, contro la Roma all’Olimpico e all’ultima giornata contro il Milan.- Prima di Torino aveva fatto 16 punti in 6 partite., il giocatore che potrebbe dare la spinta finale per la volata Champions. Dopo la trasferta a Marassi contro la Samp, ha due gare decisive di fila, tutt’e due al “Maradona”,- Deve recuperare la partita col Torino e,. Non è stata fissata ancora la data, ma di sicuro non si giocherà prima di Napoli-Lazio in programma il 22 aprile.- E’ molto staccata dalla zona-Champions (7 punti da recuperare sull’Atalanta sono tanti) ed è pure l’unica italiana ancora in corsa in una coppa europea.. Di questo gruppetto è la squadra che finora ha subìto più gol (44) e anche il calendario non è tenero con Roma-Atalanta il 21 di questo mese, Inter-Roma il 12 maggio e il derby nella giornata successiva.