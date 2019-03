Continuano a far discutere i fatti della serata dello scorso 27 febbraio, quando a Firenze un gruppo di ultras dell'Atalanta, reduci dalla partita di Coppa Italia con la Fiorentina, è stato protagonista di violenti scontri con le forze dell'ordine nei pressi del casello autostradale di Firenze Sud. Se gli esponenti della curva bergamasca accusano la polizia di un'aggressione indiscriminata, secondo le prime ricostruzioni della Digos le intenzioni degli ultras nerazzurri, che avrebbero costretto l'autista del pullman sul quale viaggiavano a fermarsi, erano decisamente minacciose.



Nelle vicinanze del casello infatti, si trova un Mc Donald's, che dopo la partita di mercoledì sera era frequentato da diversi sostenitori della Fiorentina. Nell'informativa redatta dal pm Giuseppe Creazzo, basata su alcune riprese delle telecamere di sorveglianza, si parla di un piano di attacco ai tifosi viola studiato nei minimi dettagli, come confermerebbe il rinvenimento di martelletti, aste, tirapugni e bottiglie di vetro rinvenuti a bordo del pullman degli atalantini. Per i fatti di mercoledì scorso, in 130 sono stati identificati, molti dei quali sono a forte rischio Daspo e denuncia per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.