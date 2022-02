Secondo quanto riportato da TechCrunch,. Questo accordo, che sembrerebbe stimarsi sul miliardo di dollari, permetterebbe all’azienda di Shenzhen di ampliare ancora le proprie vedute anche sul mercato automobilistico dopo l’esempio delle auto, già munite della tecnologia di Huawei.In passato altri giganti della tecnologia digitale si sono interfacciati al mondo automobilistico,, iniziato nel 2016 con lo scopo di creare delle vetture autonome. Ulteriori voci, non ancora confermate,, specie in un periodo di battaglia commerciale tra Pechino e Washington, iniziata sotto la presidenza Trump.Nonostante il gruppo automobilistico tedesco abbia investito insieme al gruppo americano Ford sulla strartup Argo Al di Pittsburgh per la creazione di un furgone a guida autonoma, sembrerebbe avere in serbo altre sorprese per i mercati mondiali.Solo pochi mesi fa,, ex responsabile della divisione di Huawei sulle tecnologie driveless, fece delle dichiarazioni molto controverse sull’autopilota della compagnia rivale Tesla del magnate Elon Musk. Queste dichiarazioni portarono alle dimissioni forzate di Su Jing. Anche il gruppo Volkswagen pochi anni fa dovette affrontare un problema che lo mise in cattiva luce a livello mondiale, ilNonostante questi “passi falsi” delle due compagnie, il solo vociferare di questa partnership, non smentita, fa capire il peso e la portata di questi marchi, due potenze mondiali che potrebbero unirsi per dare vita, entro dieci anni, ad un progetto innovativo capace di cambiare radicalmente il concetto di guida.