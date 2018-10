Piero Volpi, responsabile medico dell'Inter, ha parlato ad Avvenire dei tanti infortuni avuti dal Fenomeno Ronaldo in carriera: "Ronaldo ha avuto la sua buona dose di sfortuna quanto a incidenti, ma al tempo stesso dico che poteva gestirsi molto meglio come stile di vita. Possedeva doti naturali incredibili e spesso si basava troppo esclusivamente su quello. La chirurgia ortopedica attuale poteva sicuramente aiutarlo a recuperare più in fretta e a farlo restare più a lungo in campo ad alti livelli".