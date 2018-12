L'Inter resta vigile sul mercato dei terzini. I continui problemi fisici mettono in dubbio il riscatto del croato Vrsaljko dall'Atletico Madrid per altri 17,5 milioni di euro a fine stagione dopo i 6,5 milioni già pagati per il prestito nella scorsa estate. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il ds nerazzurro Ausilio è tornato sulle tracce di Darmian, in scadenza di contratto a giugno col Manchester United. L'ex Torino vuole tornare in Italia: interessa pure a Napoli e Roma oltre al Valencia e allo stesso Atletico Madrid in Spagna.