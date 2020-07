L'ottimo momento delcontrasta con l'imminente arrivo di, con conseguente stravolgimento del progetto tecnico rossonero. Paradossalmente sarebbe stato meglio terminare la stagione in modo anonimo, per poter più facilmente resettare e dare il benservito a: adesso, invece, come si fa a non farlo a malincuore? Questo è il dubbio del blogger milanista Velox one, che affida a VivoPerLei la sua riflessione: https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/87847​ , dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di calciomercato.com. Per poter scrivere, è necessario registrarsi. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione.: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese.