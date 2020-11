Ieri, al termine di, non ha risparmiato qualche punzecchiatura verso i suoi ragazzi, colpevoli - a suo dire - di un atteggiamento poco determinato. Ma è con sé stesso che dovrebber prendersela il tecnico nerazzurro, secondo il blogger Castigamatti, non essendo riuscito a motivare adeguatamente alcuni elementi della rosa. Ecco il suo articolo: https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/conte-ma-tu-sai-motivare​ , dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di calciomercato.com. Per poter scrivere, è necessario registrarsi. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione.: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese.