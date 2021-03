Nonostante le rassicurazioni odierne giunte per bocca di Pavel Nedved, la panchina diè ancora considerata in bilico da molti appassionati di calcio, tifosi dellae non. Su VivoPerLei il blogger Stespag spiega perché, a suo modo di vedere, il club bianconero farebbe bene a disfarsi del proprio tecnico nel più breve tempo possibile, annoverando tutti i suoi errori. Ecco l'articolo: https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/92278​ , dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di Calciomercato.com. Per poter scrivere basta registrarsi gratuitamente. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione. Ogni settimana i blogger possono aggiudicarsi ile il, mentre alla fine di ogni mese saranno premiati i tre autori più meritevoli, nonché il vincitore della sezione "Bar VxL", dedicata agli articoli extra-calcistici.