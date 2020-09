La nuovadisi accinge a debuttare in campionato, eppure c'è chi non ha ancora dimenticatoe anzi, a distanza ormai di qualche settimana dal suo addio, prova ad analizzare con più lucidità la sua annata sulla panchina della formazione bianconera, come nel caso del blogger Alessio Dellinja. Ecco il suo articolo: https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/88983​ , dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di calciomercato.com. Per poter scrivere, è necessario registrarsi. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione.: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese.