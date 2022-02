Il derby della Mole traè stato davvero combattuto. La Juventus è passata in vantaggio con, ma i granata nonostante lo svantaggio sono riusciti ad ottenere il gol del pareggio. con. Il blogger Maroso si ritiene più che soddisfatto per la prova del 'suo' Torino e ne parla nel seguente articolo: https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/96573 , dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di Calciomercato.com. Per poter scrivere basta registrarsi gratuitamente. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione. Ogni settimana i blogger possono aggiudicarsi ile il, mentre alla fine di ogni mese saranno premiati i tre autori più meritevoli, nonché il vincitore della sezione "Bar VxL", dedicata agli articoli extra-calcistici.