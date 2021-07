La Juventus ha ufficialmente dato inizio alla nuova stagione, caratterizzata sicuramente dal. C'è da riscattare la prima stagione non scudettata dopo dieci anni, ma le finanze del club non permettono una vera e propria rivoluzione. Il blogger Giovanni Terenziani ha analizzato cosa manca in questo momento alla rosa bianconera, nel seguente articolo: ​ https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/94084 , dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di Calciomercato.com. Per poter scrivere basta registrarsi gratuitamente. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione. Ogni settimana i blogger possono aggiudicarsi ile il, mentre alla fine di ogni mese saranno premiati i tre autori più meritevoli, nonché il vincitore della sezione "Bar VxL", dedicata agli articoli extra-calcistici.