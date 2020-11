Tra nazionali e ripresa della Serie A. il blogger juventino Massimo Perin ha analizzato così quanto fatto dall'Italia del cte ha parlato anche del suo futuro. Resterà alla guida della Nazionale anche per il Mondiale o tornerà a guidare un club? Ecco il suo articolo per VivoPerLei: https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/grazie-mille-roberto-mancini-​ , dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di calciomercato.com. Per poter scrivere, è necessario registrarsi. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione.: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese.