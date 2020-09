La querelle sul rinnovo diè sempre un tema caldo per i tifosi del, e su VivoPerLei il blogger rossonero Armi53 si chiede: come può il giocatore affidarsi a un procuratore come Mino Raiola senza che questa scelta, di per sé, lo ritragga agli occhi degli appassionati come attaccato soltanto al profitto economico? Sarebbe proprio lo spregiudicato manager italo-olandese il "peccato originale" di Gigio, tesi al centro del suo articolo: https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/donnarumma-e-il-peccato-originale​ , dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di calciomercato.com. Per poter scrivere, è necessario registrarsi. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione.: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese.