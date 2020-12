Marioda anni divide gli appassionati di calcio. Non è questione di tifo per SuperMario, che da poco ha firmato da svincolato con il Monza, in Serie B. Ritrova Galliani e Berlusconi, riuscirà a portare in A la squadra brianzola? Così il blogger juventino Ciccio Indi ha parlato di Balotelli nell'articolo su VivoPerLei: https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/balotelli-al-monza-storia-di-una-carriera-gettata-al-vento​ , dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di calciomercato.com. Per poter scrivere, è necessario registrarsi. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione.: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese.