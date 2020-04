Può restare solo Romelu Lukaku. Con Alexis Sanchez destinato a tornare al Manchester United e Lautaro Martinez nel mirino del Barcellona, non è da escludere una. Ecco l'esauriente analisi di Davide96 su VivoPerLei: https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/linter-e-la-rivoluzione-offensiva​ , dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di calciomercato.com. Per poter scrivere, è necessario registrarsi. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione.: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese.