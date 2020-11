Non è un buon momento per, fra prestazioni opache e pretese di rinnovo contrattuale che a molti paiono esose. Ma se l'argentino è messo in discussione da molti tifosi della, ecco che invece un tifoso dellsarebbe pronto ad accoglierlo a braccia aperte: il blogger Indaco32, attraverso VivoPerLei, spiega perché La Joya si troverebbe benissimo con la maglia nerazzurra addosso. Ecco il suo articolo: https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/89921 , dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di calciomercato.com. Per poter scrivere, è necessario registrarsi. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione.: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese.