è tra gli indiziati principali per il periodo in chiaroscuro della nuovadi Andrea Pirlo, e i tifosi bianconeri ancora non gli perdonano quell'errore di domenica contro la Lazio... Il blogger Marco 57 da parte sua non ha dubbi: l'argentino va ceduto prima possibile. Tutte le ragioni che lo spingono a questa riflessione nel suo articolo: https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/89886​ , dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di calciomercato.com. Per poter scrivere, è necessario registrarsi. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione.: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese.