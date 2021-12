Solohanno ottenuto il pass per gli ottavi di finale di Champions League, al contrarioè retrocessa in Europa League ed iladdirittura fuori da tutte le competizioni europee. Il blogger Vituperio preferisce vedere il bicchiere mezzo pieno, spiegando le sue ragioni nel seguente articolo: ​ https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/95755 , dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di Calciomercato.com. Per poter scrivere basta registrarsi gratuitamente. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione. Ogni settimana i blogger possono aggiudicarsi ile il, mentre alla fine di ogni mese saranno premiati i tre autori più meritevoli, nonché il vincitore della sezione "Bar VxL", dedicata agli articoli extra-calcistici.