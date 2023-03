Elye Wahi si sta prendendo la Francia. L'attaccante classe 2003 del Montpellier, in campo stasera contro il Marsiglia, è cresciuto nella prolifica regione de l'Ile de France e ha origini franco ivoriane. Affermatosi nel Caen, come il vecchio rossonero Mbaye Niang, è diventato professionista a soli 16 anni, realizzando il primo gol in Ligue 1 a 17. Per lui quest'anno 12 reti in stagione, dopo Haaland e assieme a Musiala, Saka, Martinelli e Balogun è uno dei giovani top in Europa.



E' l'uomo adatto per il Milan? Scopritelo nella pillola di "Magic Box"



@AleDigio89