Da zero a cento nel giro di un'estate, anzi di pochi giorni. La vita di Aaron Wan-Bissaka è cambiata radicalmente: 50 milioni di sterline, al cambio circa 55 milioni di euro, tanto ha speso il Manchester United per strapparlo al Crystal Palace e farne il terzino più pagato di sempre e il sesto acquisto più costoso nella storia dei Red Devils. Una cifra importante, per un terzino nato quasi... per caso!



CUORE DIVISO, PASSIONE UNITED - Una storia per certi versi ricca di curiosità quella del classe '97, nato a Londra ma diviso tra due nazioni e tra due nazionali: dopo aver rappresentato la Repubblica Democratica del Congo U20 nel 2015 (paese di cui è originario il padre), Wan-Bissaka ha scelto di vestire la maglia dell'Inghilterra Under 20 e più recentemente Under 21, con cui ha disputato l'Europeo. Cuore spaccato a metà, ma che ha sempre battuto per una squadra: proprio il Manchester United, come testimoniano le foto che lo ritraggono da bambino con la maglia dei Red Devils. Passione United positiva, meno i problemi di condotta che a 14 anni rischiavano di costargli la carriera: ritardi in allenamento e fastidi legati a una cattiva alimentazione, il Crystal Palace aveva deciso di tagliarlo e solo un incontro tra il padre e il club riuscì a strappare una prova di tre mesi, al termine della quale i rapporti si ricucirono fino alla firma di un lungo contratto.



TERZINO PER CASO - Da lì un nuovo inizio della sua avventura al Crystal Palace, da attaccante: già, perché Wan-Bissaka non è sempre stato un terzino, ma ha iniziato da centravanti o da ala offensiva, tutto velocità ed estro. Sognando Thierry Henry e, soprattutto, Ronaldinho, il giovane Aaron si allenava per perfezionare dribbling e conclusioni. Mai per la testa passava l'idea di spostarsi in difesa, mai nessuno gli ha insegnato marcature o tackles: "Mai ricevuto insegnamenti, non ho idea di come abbia imparato. Sono confuso a vedere le mie statistiche (tra i migliori difensori della Premier League nell'ultima stagione, ndr). Non ho mai fatto interventi da giovane, ero troppo concentrato a fare numeri e non mi piaceva difendere", ha raccontato al Guardian. Ma allora, come ha potuto uno così diventare uno dei terzini più efficaci d'Inghilterra? Conoscendo le skills di un'ala ha avuto un vantaggio, come lui stesso riconosce, ma è soprattutto merito di un'intuizione e di una prova in allenamento: su imbeccata degli allenatori dell'Under 23, Wan-Bissaka è stato impiegato come terzino per contrastare Wilfried Zaha ed è riuscito ad annullarlo completamente. Tutti stregati, dalla sua fisicità, dalla sua esplosività, dalla sua rapidità. E dal pressing asfissiante portato alle spalle dell'attaccante mentre con le lunghe gambe strappa il pallone all'avversario: una morsa devastante, valsagli il soprannome 'Spider', ragno.



TIFOSI GIA' PAZZI - Il Crystal Palace lo ha lanciato, ora c'è il Manchester United per la definitiva consacrazione. E se qualcuno storce il naso per la valutazione astronomica, i tifosi sono già pazzi di lui, tanto da aver preparato un primo coro. Lusinghiero, un po' meno per l'altro bersaglio del motivetto: Ashley Young, mal sopportato dai supporters dei Red Devils, felici di non doverlo più vedere sulla fascia destra. "Wan Bissaka, two Bissaka, three bissaka four, no Ashley Young at right back anymore", non servono ulteriori traduzioni. Old Trafford pronto ad accogliere il suo nuovo beniamino: Wan-Bissaka, terzino quasi per caso pronto a prendersi lo United.



@Albri_Fede90