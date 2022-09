Mauro Icardi prova a rilanciare la sua carriera al Galatasaray. L'attaccante argentino è atterrato due giorni fa a Istanbul insieme alla famiglia tra l'entusiasmo dei tifosi, in attesa dell'esordio con la nuova maglia giallorossa. Un ruolo da protagonista nel trasferimento ce l'ha avuto la moglie e agente Wanda Nara, che dopo qualche dubbio si è convinta a trasferirsi in Turchia. Un affare decollato negli ultimi giorni, quando Wanda è rientrata dall'America dove era andata per lavoro.



