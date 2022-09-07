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Mauro Icardi è ufficiosamente un nuovo giocatore del Galatasaray: dopo la fumata bianca nelle ultime ore e il viaggio ad Istanbul con un jet privato, è arrivato l'annuncio della società turca attraverso un tweet che comunica il principio di accordo "con lui e il Paris Saint-Germain Football Club per il trasferimento temporaneo del calciatore professionista Mauro Emanuel Icardi Rivero".
 
Ora Icardi dovrà solamente superare le visite mediche prima dell'annuncio ufficiale come nuovo partner d'attacco di Dries Mertens. 
 
 