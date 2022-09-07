Icardi al Galatasaray, l'accordo è UFFICIALE: il comunicato dei turchi con la formula
Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero’nun geçici transferi konusunda kendisi ve Paris Saint-Germain Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/dERvvq97o0— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 7, 2022
Ora Icardi dovrà solamente superare le visite mediche prima dell'annuncio ufficiale come nuovo partner d'attacco di Dries Mertens.
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 7, 2022
Transfer görüşmelerine başladığımız @MauroIcardi, taraftarımızla buluşmadan önce üçlü provası yapıyor! pic.twitter.com/fo6TFoy2tp