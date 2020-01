Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, attaccante del Paris Saint-Germain, ma di proprietà dell'Inter, è pronta a fare il suo debutto, domani sera, come opinionista del Grande Fratello Vip. Queste le parole della showgirl argentina riportate da gazzetta.it: "Sono una grande appassionata di GF e sono particolarmente felice di partecipare per poter mostrare una parte diversa di me e dire finalmente quello che voglio. Nel calcio non posso farlo quasi mai...".



SU TIKI TAKA - "Non l'ho lasciato, ma ora è impossibile fare entrambe le cose".



SU ICARDI - "Mauro al GF? Mah, lui è più tipo da Isola dei Famosi, gli piace la natura, ama la caccia e la pesca. Nella Casa non so... ma tanto manca molto tempo prima che smetta di giocare! Paris Saint-Germain? La decisione spetta a lui, ma ancora non c'è nulla di certo. Vedremo. Di sicuro il mio viaggiare tra Parigi, Milano e Roma è più facile da dire che da fare. Ma ci riuscirò. Lui in Francia sta facendo benissimo e io ne sono molto felice, abbiamo anche trovato tanti amici. Quindi vedremo..."