Una storia postata, e poi rimossa, ha fatto e sta facendo sempre più scalpore. Protagonista indiscussa ancora una volta è stata Wanda Nara anche se la foto in questione la vede sì coinvolta, ma non pietra dello scandalo.



Nei camerini di Tiki Taka la bellissima e provocante moglie dell'attaccante oggi al PSG Mauro Icardi (ma di proprietà dell'Inter) ha fotografato l'altra bellissima ospite del programma, Giorgia Venturini, in topless mentre si stava preparando per la puntata.



Una foto che nelle intenzioni di Wanda doveva essere censurata, ma qualcosa è andato storto e la foto è stata pubblicata con il seno in evidenza e prontamente ripresa dal web.



Ecco le foto delle due nella nostra gallery.