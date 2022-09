"Mi risulta molto doloroso vivere questo momento. Ma data la mia esposizione e le speculazioni mediatiche che stanno venendo fuori è preferibile lo si sappia da me. Non ho nulla da dichiarare e non voglio dare alcun tipo di dettagli su questa separazione. Per favore vi chiedo di capire non solo per me ma anche per i nostri figli".



Questo il messaggio di Wanda Nara attraverso una storia su Instagram in cui non si accenna direttamente all'attaccante del Psg in prestito al Galatasaray Mauro Icardi, ex capitano dell'Inter, ma il riferimento è chiarissimo. Dopo varie voci, dunque, la storia tra i due cominciata con il tradimento a Maxi Lopez è ufficialmente finita.