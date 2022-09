Era nell'aria ormai da tempo, tra voci, smentite, vacanze e foto sui social a mascherare la fine di una storia, quella trache ha tenuti impegnati gli addetti ai lavori e gli amanti del gossip, oltre che gli esperti di mercato essendo Wanda anche l'agente del marito. E adesso che, a meno di ulteriori dietro-front, la storia è davvero finita, non resta che ripercorrerla fin dall'inizio, da quel triangolo con Maxi Lopez maturato ai tempi della Sampdoria.Nel novembre del 2013, ecco la prima dichiarazione d'amore, su Twitter (ma perché non di persona, verrebbe da chiedersi?). Quando Wanda era in procinto di divorziare da Maxi Lopez, il rapporto di amicizia si è trasformato in amore vero e proprio e la storia è cominciata. Una storia che è costata a Maurito un'intera carriera in Nazionale.Sì, perché quando l'accusa arriva da nientemeno che Dios,non è che ci si possa fare granché:, Maurito raggranella pochissime apparizioni e ancora meno gioie con la maglia dell'Albiceleste. Ma il 27 maggio 2014, in barba alle critiche, i due si sposano in gran segreto con rito civile in Comune a Sant'Isidoro.Dal 2015 inizia il periodo più florido per Maurito e la sua Wanda: uno diventa capocannoniere della Serie A e capitano dell'Inter, l'altraper il marito/assistito. Il magic-moment dura tre anni, con la nascita di Francesca e Isabella e il titolo di, un altro, condiviso con Immobile. L'amore tra i due è ai massimi termini il giorno della tripletta nel derby vinto 3-2 con la sua tripletta e il bacio in tribuna alla sua amata immortalato dalle telecamere. Poi, qualcosa si spezza, con l'Inter e, alla lunga, anche con Wanda...Spalletti e i capitani, una storia tormentata: Icardi non fa eccezione, e dallasi passa alle tensioni con la Curva e la dirigenza, a un rinnovo di difficile soluzione. Il giocatore viene messo ai margini della rosa che raggiungerà la qualificazione alla Champions League e,. Nel frattempo, scoppia ilcon il centrocampista croato che nega pubblicamente di aver avuto un flirt con la moglie del compagno di squadra.L'avvio con i parigini è abbagliante, la seconda stagione dopo il riscatto in netto calo. Poi il fulmine a ciel sereno, sempre via social:, scrive Wanda in una storia, confermando poi di essersi separata alla giornalista Ker Weinstein. Tutto sembra rientrare poco dopo, tutto viene documentato attraverso Internet. Ma tra prestazioni incolori e l'ultimo trasferimento al, dove è stato accolto come un re, la rottura è diventata definitiva. "Meglio che lo sappiate da me", scrive sempre l'argentina. Ma c'è qualcosa, in questi anni, in questa storia, che non abbiamo saputo da lei? Forse solo la prima dichiarazione di amore di Maurito...