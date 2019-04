Wanda Nara e Mauro Icardi sono uniti più che mai. Le parole pronunciate a Tiki Taka raccontano di un amore viscerale che persiste e va oltre le difficoltà che ci sono state nel corso della stagione. La punta nerazzurra non ha mai rinnegato la scelta di aver affidato alla moglie la procura e non l'ha mai attaccata neanche nei momenti più bui della trattativa con i nerazzurri.



La stessa Wanda Nara, non riconosciuta da un comico argentino che per scherzo ha fatto finta di confonderla con l'ex attrice porno Ciccciolina, ha dichiarato in un'intervista al programma tv El Trece su ShowMatch: "Mauro non vuole che rappresenti alcun altro calciatore oltre a lui. Icardi non è più il capitano dell'Inter, ma sarà a lungo il numero 9 dell'Argentina".



Intanto ieri sera è arrivata una buona notizia per Wanda: la sua nemica giurata Ivana Icardi, sorella di Mauro, è stata eliminata dal Grande Fratello.

E le ultime foto pubblicate dalla showgirl argentina testimoniano di un rapporto sempre più solido e sempre più... bollente. Wanda è incontenibile, provoca e lo fa anche senza vestiti come mostrato nelle foto inserite nostra GALLERY.