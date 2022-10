Nelle ultime settimane sulla fine della storia fra Mauro Icardi e Wanda Nara per colpa del cantante L-Gante si è detto e scritto di tutto, con la showgirl argentina che lanciava segnali dal sudamerica, l'ex capitano dell'Inter che rispondeva in malo modo dalla Turchia e il cantante che giocava a mezzo social facendo intendere qualcosa che stava nascendo.



Oggi, con l'intervista doppia concessa in Argentina da Wanda e L-Gante, la querelle potrebbe essere finalmente finita e in malo modo per la coppia d'oro del calcio. La conferma che tutti aspettavano è infatti arrivata: "Siamo innamorati" hanno dichiarato i due in coro con Wanda che ha anche puntualizzato: "Non mi pento di niente. Mi fa male quando si parla dei miei figli perché i ragazzi sono innocenti e sono al di fuori di tutte queste cose, non hanno niente a che fare con questo".



E sui social i due hanno anche pubblicato nuovi scatti dal set del video di L-Gante mentre sono complici a letto insieme. Eccoli nella nostra gallery.