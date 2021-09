Wanda Nara e Zaira Nara hanno incantato la città di Milano nella notte fra sabato e domenica scorsa quando le due sorelle e showgirl argentine, presenti a Milano per la Milano Fashion Week, si sono concesse un'uscita in coppia per le vie della città.



Minigonna corta in pelle per Zaira, ma è il look di Wanda ad aver attirato l'attenzione con un look total black in stile cat woman e reggiseno in bella vista come le sue forme. Le foto, prima del rientro a Parigi da Icardi, hanno fatto il giro del web. Eccole nella nostra gallery.