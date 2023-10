Lunga intervista concessa daa Hola Argentina in cui si racconta a tutto tondo partendo dalla relazione con l'attaccante ex-Inter, passando per le tante voci di gossip che l'hanno vista protagonista e arrivando anche a parlare della malattia che l'ha colpita. Eccone alcuni estratti."Come stiamo io e Mauro? Bene, bene. Conosco Mauro da dodici anni. È un periodo lungo ed è un rapporto che oggi è molto difficile da sostenere, soprattutto a causa dei nostri lavori. Quello che apprezzo e a cui do sempre priorità è che, nonostante le tante situazioni, abbiamo sempre scelto l'altro, la nostra famiglia e il progetto che abbiamo. Per me la priorità è soprattutto il cuore di Mauro e la sua bontà"."Icardi è più che altro uno che fa regali: è uscito l'iPhone 15 e ne ha comprato uno per ciascuna di loro (le figlie). Capisco il suo ruolo. Mauro viene da una famiglia molto umile e mi racconta sempre che quando era piccolo non aveva soldi e andavano a caccia di cibo. Mauro la vede da questo punto di vista: "Se posso, voglio dare loro tutto". E io lo capisco"."Chi è più impetuoso tra noi due? Mauro. Io sono molto calma. Più invecchio e meno mi infiammo. Forse quando ero più giovane ero più gelosa. Ora non più. Ho la convinzione che si sta con chi si vuole stare e se qualcuno non vuole più stare con te, non puoi farci niente"."Se mi pento di qualcosa? Forse mi pento di qualcosa che potrei aver detto in un momento di dolore o di follia mediatica. A volte pecco per essere così sincero e impulsivo. Abbiamo un cellulare in mano e facciamo casino. Non mi pento della frase "Hai ucciso un'altra famiglia". In quel momento mi sentivo così. Smetterei di essere autentica se vi dicessi che me ne pento. Ma è anche vero che nessuno si fa carico della famiglia di nessuno"."Qual è stata la cosa più assurda che è stata detta su di me e che non era vera? L'insinuazione che io sia stato con Maradona e io ho sempre negato. Non so, un sacco di cose che sono state dette su di me senza verificare o chiedere direttamente a me"."Mi sarebbe piaciuto parlare io per prima della mia malattia, ma non è stato così. È un argomento delicato e per questo avrei preferito tenerlo privato, ma lo capisco. Ho deciso di non denunciare Lanata. È un giornalista e se ha avuto le informazioni, doveva comportarsi così. Quando ha fatto trapelare la notizia ero sotto shock. Ho acceso la televisione e ho detto: "Ma se lo dicono in televisione, perché non lo dicono a me? Era tutto molto strano. Pensavo alla morte, ai miei figli... Sentivo che mi stavano nascondendo altre informazioni, che mi stavano mentendo".