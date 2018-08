Intervistata dalla rivista Fuorigioco, inserto della Gazzetta dello Sport, la compagna e agente di Mauro Icardi, Wanda Nara, ha parlato a tutto tondo della sua vita accanto al capitano dell'Inter. Questa un'anticipazione dell'intervista domani in edicola.



NERAZZURRO DENTRO - "Mio marito è nerazzurro dentro. Non ha pianto quando sono nate le bambine, ma lo ha fatto per l'Inter. E quando Lautaro è sbarcato a Milano lui è andato a prenderlo, ci tiene a far sentire tutti subito a casa".

TIKI TAKA - "Sarò onesta, non mi farò certo problemi a criticare Mauro".



CON MARADONA... - "Se ho avuto una storia con Maradona? A tante falsità sul mio conto non do peso, a meno che non rechino danni a terzi. In questo caso passo alle vie legali".