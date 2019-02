Ancora Wanda Nara. L'agente e procuratrice di Mauro Icardi ha parlato un'altra volta del rapporto col marito e della situazione del centravanti dell'Inter, attualmente fuori per infortunio e lontano dai compagni, sulle pagine di Gente: "In molti cercano di destabilizzarmi".



'AMORE ETERNO' - Questa la descrizione che appare di lei sul giornale: "Ha rivoluzionato il machismo nel calcio", in riferimento al suo ruolo di manager dell'ex capitano dell'Inter. Ecco le altre parole: "Mauro è il primo a credere in me. Il nostro amore è per tutta la vita. Preparo i miei figli ad affrontare l’invidia e il male".